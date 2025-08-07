41-годишен мъж е прострелян в крака по време на разходка в Морската градина във Варна

41-годишен мъж е прострелян в крака, докато се разхожда в района на Обсерваторията в Морската градина във Варна, предаде БТА.
Сигналът за инцидента е подаден вчера около 18:45 часа.
Пострадалият е 41-годишен мъж от бургаското село Трънак. Докато се разхождал, той усетил силен удар в крака – в областта на коляното, и установил, че е прострелян със сачма. По негови думи, не е чул и не е видял откъде е произведен изстрелът.
Предполага се, че е използвана въздушна пушка. Мъжът е откаран в болница за медицинска помощ.
Извършва се проверка по случая, допълниха от полицията. Търсят се камери в района, които биха внесли яснота за инцидента.
