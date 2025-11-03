40 полицаи гонили затворниците бегълци от Ловеч

Около 40 полицаи са били ангажирани в издирването на двамата затворници, които избягаха в неделя вечерта от затворническото общежитие "Полигона" към Ловешкия затвор. Те бяха открити и заловени 8 часа по-късно, съобщи началникът на Районното управление на полицията в Ловеч гл. инспектор Златин Михайлов.

Сигналът за бягството е подаден в МВР към 18:00 часа. Единият от затворниците бе заловен бързо - час след бягството, а другият - към 1:45 часа тази нощ. Двамата бегълци са на по 21 г. и са излежавали присъди за кражби при лек режим.

Михайлов посочи, че, след като е получен сигналът за бягството, веднага е приведен в действие планът за заградителни мероприятия, разработен за такива случаи в районното полицейско управление.

"Бяха създадени КПП-та на всички изходи на града. Отделно патрули и цивилни полицаи обикаляха из Ловеч, за да установят локацията на избягалите", допълни той.

Единият от затворниците е открит в покрайнините на града. Бил скрит в храстите и намерен от затворнически надзирател. Михайлов уточни, че подобни акции се извършват съвместно със служителите на затвора.

Вторият беглец е задържан в необитаема къща на булевард "България" в града. Мъжът се скрил в двора на имота, а информация за него подали граждани.

"Предполагам, че съгласно правилника на затвора двамата затворници са върнати в основната сграда, като за деянието им при нас са образувани две бързи досъдебни производства, които ще приключат в рамките на седмицата и ще бъдат внесени в съда", заяви Михайлов.

Води се и вътрешно разследване, което да установи как се е стигнало до бягството.

На въпрос дали затворническото общежитие е добре охранявано Михайлов отговори, че то е с по-облекчен режим. По думите му затворниците, излежаващи присъди там, излизат през деня да работят без охрана и по договори. Бягството на двамата затворници било засечено от един от надзирателите. Униформеният служител ги подгонил, но пропаднал в шахта.

По думите на началника на полицейското управление за последно бягство от затвора в Ловеч е имало преди 3-4 г. Тогава затворник бил заловен на главния път от Ловеч за Плевен.