39-годишен загина при зверска катастрофа на пътя Стрелча-Пловдив

OFFNews 21 октомври 2025 в 17:25 334 0
Зверската катастрофа

Снимка ОД МВР - Пазарджик
Зверската катастрофа

39-годишен мъж е загинал при тежка катастрофа на пътя Стрелча – Пловдив, малко преди село Кръстевич, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – Пазарджик Мирослав Стоянов.

Сигналът за пътния инцидент е получен около 12:20 ч. Сблъскали са се два автомобила. В резултат на удара е починал единият водач, предаде БНТ.

Пострадали с различни травми са 37-годишен мъж от Стрелча и 19-годишен младеж от Пловдив. Те са откарани за преглед в болницата в Панагюрище.

На мястото на катастрофата има екипи на пожарната, Спешна помощ и полицията. Извършва се оглед. Движението по участъка е спряно, а автомобилите се отклоняват по обходни маршрути до приключване на оперативно-следствените действия.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Какво съдържа компроматната папка на Пеевски. Разкритията на Божидар Божанов