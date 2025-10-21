39-годишен загина при зверска катастрофа на пътя Стрелча-Пловдив

39-годишен мъж е загинал при тежка катастрофа на пътя Стрелча – Пловдив, малко преди село Кръстевич, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – Пазарджик Мирослав Стоянов.

Сигналът за пътния инцидент е получен около 12:20 ч. Сблъскали са се два автомобила. В резултат на удара е починал единият водач, предаде БНТ.

Пострадали с различни травми са 37-годишен мъж от Стрелча и 19-годишен младеж от Пловдив. Те са откарани за преглед в болницата в Панагюрище.

На мястото на катастрофата има екипи на пожарната, Спешна помощ и полицията. Извършва се оглед. Движението по участъка е спряно, а автомобилите се отклоняват по обходни маршрути до приключване на оперативно-следствените действия.