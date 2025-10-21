39-годишен загина при зверска катастрофа на пътя Стрелча-Пловдив

39-годишен мъж е загинал при тежка катастрофа на пътя Стрелча – Пловдив, малко преди село Кръстевич, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – Пазарджик Мирослав Стоянов.
Сигналът за пътния инцидент е получен около 12:20 ч. Сблъскали са се два автомобила. В резултат на удара е починал единият водач, предаде БНТ.
Пострадали с различни травми са 37-годишен мъж от Стрелча и 19-годишен младеж от Пловдив. Те са откарани за преглед в болницата в Панагюрище.
На мястото на катастрофата има екипи на пожарната, Спешна помощ и полицията. Извършва се оглед. Движението по участъка е спряно, а автомобилите се отклоняват по обходни маршрути до приключване на оперативно-следствените действия.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
ПП–ДБ внесе сигнал до Върховна прокуратура за натиск върху свидетели от служители на КПК
Русия отбеляза рекорд по осъдени за държавна измяна
По 15 000 лв. ще получат наследниците на жертвите от наводненията в Бургаско
Над 6 млн. лв. за национални програми в образованието отпусна Министерски съвет