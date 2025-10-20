36-годишен мъж е наръган в Сунгурларе след пиянски скандал

Мъж на 61 години е наръгал с нож 36-годишен мъж в Сунгурларе след скандал между тях, предаде БНТ.

Инцидентът е станал в петък вечерта около полунощ на ул. “Овчарска”.

По информация на полицията е възникнал скандал между двамата мъже – на 36 и 61 години, които обитавали съвместно жилище.

След употреба на алкохол те се скарали. Тогава по-възрастният мъж нанесъл с нож две прободни повърхностни рани в областта на корема и странично на тялото на по-младия мъж.

Пострадалият е и с хемоторакс, засегнат бял дроб с кръвонасядания. Мъжът е с опасност за живота. Откаран е до УМБАЛ – Бургас и е настанен за лечение.

Работата по случая продължава.