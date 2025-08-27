32-годишен дрогиран помориец прегази пешеходка в Бургас

32-годишен мъж от Поморие блъсна 87-годишна жена на паркинг в бургаския квартал „Братя Миладинови“, предаде bTV.

Инцидентът е станал вчера около 11:23 ч. пред блок 33. Шофьорът е извършвал маневра на заден ход с микробус „Рено Мастер“, когато е ударил пешеходката.

Пострадалата е получила контузия на дясната ръка, охлузни рани и хематом на главата. Тя е настанена в болница „Сърце и мозък“ и е без опасност за живота.

Помориецът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като втората проба била положителна за употреба на кокаин.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.