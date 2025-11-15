3-ма загинаха в тежка катастрофа на ''Тракия'', кола изхвърча в насрещното (обновена)

Трима души загинаха, а един е ранен при тежка катастрофа на магистрала "Тракия", близо до разклона за Стара Загора, съобщава Нова тв.

По първоначална информация водач на автомобил в посока София е загубил управление при движение с около 140 км/ч, автомобилът се е превъртял, преминал мантинелата и се ударил в насрещното платно в кола. Жената водач е починала, както и двама от ударената кола. Друг пътник, пътувал в ударения автомобил, е ранен и е откаран в болница.

Движението в участъка е спряно и се пренасочва по обходни маршрути. В участъка между Стара Загора и Нова Загора е затворена лентата за движение от София към Бургас.

По-късно днес от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора съобщиха, че загиналите са две жени и един мъж.

Оттам посочват, че при инцидента е загинала жена на 23 години, водач на единия автомобил, а в другия са загинали водача - мъж на 59 години, и жена на 60 години. Пътник от същия автомобил, мъж на 34 г., е ранен и е настанен за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора, без опасност за живота. По случая е образувано следствено дело в Окръжна прокуратура - Стара Загора.

От Агенция "Пътна инфраструктура" информираха, че движението при 208 км на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас е възстановено.