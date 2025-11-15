3-ма загинаха в тежка катастрофа на ''Тракия'', кола изхвърча в насрещното (обновена)

OFFNews 15 ноември 2025 в 12:13 5602 5
Магистрала ''Тракия

Снимка АПИ
Движението в участъка е спряно и се пренасочва по обходни маршрути.

Трима души загинаха, а един е ранен при тежка катастрофа на магистрала "Тракия", близо до разклона за Стара Загора, съобщава Нова тв.

По първоначална информация водач на автомобил в посока София е загубил управление при движение с около 140 км/ч, автомобилът се е превъртял, преминал мантинелата и се ударил в насрещното платно в кола. Жената водач е починала, както и двама от ударената кола. Друг пътник, пътувал в ударения автомобил, е ранен и е откаран в болница.

Движението в участъка е спряно и се пренасочва по обходни маршрути. В участъка между Стара Загора и Нова Загора е затворена лентата за движение от София към Бургас.

По-късно днес от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора съобщиха, че загиналите са две жени и един мъж.

Оттам посочват, че при инцидента е загинала жена на 23 години, водач на единия автомобил, а в другия са загинали водача - мъж на 59 години, и жена на 60 години. Пътник от същия автомобил, мъж на 34 г., е ранен и е настанен за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора, без опасност за живота. По случая е образувано следствено дело в Окръжна прокуратура - Стара Загора.

От Агенция "Пътна инфраструктура" информираха, че движението при 208 км на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас е възстановено.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    7550

    5

    alfakentavur

    15.11 2025 в 23:44

    -0
    +0
    Сандокан, такава е максималната скорост от 2012 година. Много често като караш със 140 или близо до 140 в средната лента от ляво те изпреварват много коли, които карат очевидно с много повече от 140. А неравности по нашите магистрали е имало винаги.
    Трябва докато пиша това да са станали 5-6 катастрофи, а в пикови часове и дни да стават по 20-30 в минута.

    1953

    4

    craghack

    15.11 2025 в 16:44

    -0
    +0
    В Турция е 110 и толкова трябва да е и у нас. 80 по първокласните пътища.

    3965

    3

    CAHDOKAH

    15.11 2025 в 15:36

    -7
    +2
    Какви са тия безумци в НС, че са приели 140км/ч по магистрали. Най-малката неравност на пътя може да доведе до загуба на контрол. В много западни страни с перфектни пътища няма такава скорост. В Испания е 120, в Италия, Франция 130...

    85

    2

    Far Rider

    15.11 2025 в 14:33

    -0
    +0
    Това не е новина в Задунайская губерния.

    1953

    1

    craghack

    15.11 2025 в 14:29

    -0
    +0
    Интересно как е изгубила контрол? Прилошало й е, спукала е гума или е виновна пътната настилка? Сто процента никой няма да се сети да провери и да напише после за разултата от проверката. А е важно. Защото се носят слухове, че слагат непригоден за афтомагистрала и високи скорости асфалт на новоотремонтираните участъци.
     
    X

    Мартин Боев от Dishonored: Музиката ни идва от местата, където боли (подкаст)