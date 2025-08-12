25-годишен мъж предизвика пожар в Плевенско- обгарял е кабели

OFFNews 12 август 2025 в 11:45 362 1
Белезници.

Снимка Pixabay
25-годишен мъж от плевенското село Буковлък е задържан заради пожар, унищожил над 200 декара сухи треви, храсти и нискостеблена растителност, предаде Нова ТВ.

Инцидентът е станал в понеделник, малко след 12:00 ч., в местността „Джанков дол“.

По данни на полицията, мъжът е запалил събрани кабели, за да добие вторични суровини, когато поради непредпазливост предизвикал пожара. Пламъците бързо се разпространили, преминавайки през непроходимо дере, което затруднило работата на огнеборците.

На място са били изпратени три пожарни автомобила. Благодарение на бързата и професионална намеса на екипите, огънят е локализиран и потушен, без да пострадат хора. Спасени са къщи, вили и 400 декара широколистна гора в района.

След оглед и разследване, извършителят е установен и задържан за 24 часа. Той ще бъде глобен с 1000 лева.

    Няма адекватна правосъдна система на тази "територия".
     
