24 души са задържани по схема с китайско карго, ощетила бюджета с 30 млн. лв.

Мащабна организирана престъпна група, занимавала се с данъчни престъпления и пране на пари чрез внос на китайски стоки, беше разбита при съвместна акция на Софийската градска прокуратура и ГДБОП. По време на операцията са задържани 24 души. Нанесените щети на държавния бюджет се изчисляват на над 30 милиона лева, съобщиха от двете институции на извънреден брифинг.

Операцията е проведена на 14 октомври на територията на София и други градове в страната. В нея са участвали 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипа и служители на Националната агенция за приходите (НАП).

Говорителят на СГП Десислава Петрова обясни, че са иззети огромен брой веществени доказателства, сред които множество мобилни телефони, множество документи, тефтери със записки, фактури, касови апарати, дебитни карти, часовници, големи парични суми на обща стойност над 300 000 лева в левова и еврова валута.

В резултат на събраните доказателства, обвинения са повдигнати на осем от задържаните за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел. Сред тях има както български, така и чужди граждани. Четирима са сочени за ръководители на групата, а останалите четирима - за участници.

"Разследването датира от началото на юли тази година. Събран е огромен по обем фактически материал", заяви говорителят на СГП.

Групата е контролирала канал за доставка на китайски стоки - предимно дрехи, чанти, обувки и стоки за бита. След договаряне с китайски производители, стоките са пристигали с кораби на пристанище Пирея в Гърция, откъдето с камиони са били транспортирани до България.

За да избегнат плащането на дължимите мита и ДДС, участниците в схемата са използвали "порочни, неистински и преправени документи или такива с невярно съдържание", обясниха от прокуратурата.

Стоките са били разпространявани на българския пазар предимно на територията на София, като продажбите са се осъществявали както през уебсайтове, така и в търговски обекти.

Прокуратурата ще внесе искания за постоянно задържане под стража за петима от обвиняемите. Двама от участниците в групата се издирват. На един от обвинените ще бъде наложена мярка "парична гаранция" поради силно влошено здравословно състояние, което не позволява престой в ареста.

Разследването продължава, като тепърва ще се установява пълният размер на щетата за фиска и е възможно обвиненията да бъдат разширени както по обхват, така и по отношение на броя на замесените лица.