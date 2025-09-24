22-годишен чех пострада след падане от мотоциклет на ''Камчийски пясъци''

OFFNews 24 септември 2025 в 09:55 246 0
Снимката е илюстративна.

Снимка БГНЕС
Снимката е илюстративна.

22-годишен младеж от Чехия е пострадал докато кара мотоциклет на плажната ивица в местността „Камчийски пясъци“ с мотоциклет, предаде Нова ТВ. 

Инцидентът се е случил във вторник. 

Той е управлявал мотоциклет върху пясъка, след което е изгубил контрол над превозното средство и е паднал.

Младежът е транспортиран до болница, където е установена фрактура на подбедрица. След оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение.

