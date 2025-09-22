55-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Рила-Кочериново, съобщиха от полицията в Кюстендил.
Инцидентът е станал вчера призори, уточниха от полицията, предаде БТА.
Загиналият е излязъл внезапно на пътното платно и е бил блъснат от автомобил, управляван от 20-годишно момиче. По неофициална информация, мъжът е бил без дом и е пребивавал в района.
Мъжът е починал е на място. Повиканият екип е констатирал смъртта му. Пробите за алкохол и наркотици на младото момиче са отрицателни. Взети са и кръвни проби, казаха още от полицията.
По случая е образувано е досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4818
1
22.09 2025 в 15:40
Залезът на демокрацията: мрежа на автокрации и технологични хъбове
20-годишна блъсна и неволно уби внезапно изскочил мъж на пътя Рила-Кочериново
Две допълнителни ленти на ''Хемус'' ще улесняват трафика на завръщащите се в София утре
Залезът на демокрацията: мрежа на автокрации и технологични хъбове
Залезът на демокрацията: мрежа на автокрации и технологични хъбове