20-годишна блъсна и неволно уби внезапно изскочил мъж на пътя Рила-Кочериново

OFFNews 22 септември 2025 в 15:33 1381 1
112

Снимка Архив
112

55-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Рила-Кочериново, съобщиха от полицията в Кюстендил.

Инцидентът е станал вчера призори, уточниха от полицията, предаде БТА.

Загиналият е излязъл внезапно на пътното платно и е бил блъснат от автомобил, управляван от 20-годишно момиче. По неофициална информация, мъжът е бил без дом и е пребивавал в района.

Мъжът е починал е на място. Повиканият екип е констатирал смъртта му. Пробите за алкохол и наркотици на младото момиче са отрицателни. Взети са и кръвни проби, казаха още от полицията.

По случая е образувано е досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор.

    Супер... Сега, с новите мъдри промени в най-променяния закон, горкото момиче гаранция ще влезе в затвора.
     
