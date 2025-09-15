20-годишен работник пострада при инцидент в ТЕЦ 'Бобов дол'

20-годишен работник е пострадал по време на работа вчера в котелен цех на Топлоелектрическата централа (ТЕЦ) „Бобов дол“, предаде bTV.
Младият работник е настанен в столична болница с втора степен изгаряния на левия крак.
По случая е образувано досъдебно производство в районното управление в Бобов дол. Уведомена е и прокуратурата.
Само преди 2 месеца мъж на 64 години загина в машина за смилане на биомаса в ТЕЦ „Бобов дол“.
