20-годишен остана без книжка и със солидна глоба след дрифт в центъра на София

20-годишен шофьор от София е глобен с 3000 лева и отнемане на шофьорската книжка за срок от 12 месеца, след като е бил заловен да дрифтира в центъра на столицата.
Инцидентът е станал вчера (22.09) около 23 часа на площад „Александър Невски“, съобщава бтв.
Патрул на Зоналното жандармерийско управление в София, изпълняващ задачи в центъра на града, забелязва извършването на дрифтове с кола.
Служителите на жандармерията веднага се намесват и задържат водача. На място е извикан автопатрул от 05 Районно управление на Столична дирекция на вътрешните работи, който поема компетентността по случая.
