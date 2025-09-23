20-годишен остана без книжка и със солидна глоба след дрифт в центъра на София

20-годишен шофьор от София е глобен с 3000 лева и отнемане на шофьорската книжка за срок от 12 месеца, след като е бил заловен да дрифтира в центъра на столицата.

Инцидентът е станал вчера (22.09) около 23 часа на площад „Александър Невски“, съобщава бтв.

Патрул на Зоналното жандармерийско управление в София, изпълняващ задачи в центъра на града, забелязва извършването на дрифтове с кола.

Служителите на жандармерията веднага се намесват и задържат водача. На място е извикан автопатрул от 05 Районно управление на Столична дирекция на вътрешните работи, който поема компетентността по случая.

