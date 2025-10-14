19-годишно момче простреля дете край блок в Ямбол и избяга

5-годишно дете бе простреляно с пневматичен пистолет в Ямбол, предаде bTV.

Инцидентът е станал вчера около 17 часа до жилищен блок в кв. "Зорница". Непознато 19-годишно момче е извадило пистолет и стреляло с гумени сачми по детето.

След нанасяне на удара, извършителят е избягал при реакцията на детето.

5-годишно дете има повърхностни наранявания в областта на врата и охлузни рани. Няма опасност за живота му. 

След издирване младежът е задържан за 24 часа. Срещу него е повдигнато обвинение за причинена лека телесна повреда по хулигански подбуди.

Процесуално-следствените действия по случая продължават в рамките на образуваното досъдебно производство.

Мотивите за стрелбата се изясняват.

