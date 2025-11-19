19-годишен шофьор катастрофира в центъра на София, откаран е в болница

Деветнадесетгодишен шофьор е катастрофирал на бул. "Тодор Александров" в центъра на София, предаде БТА.
Младият шофьор е откаран за преглед в болница.
Няма информация за други пострадали.
Деветнадесетгодишен шофьор е катастрофирал на бул. "Тодор Александров" в центъра на София, предаде БТА.
Младият шофьор е откаран за преглед в болница.
Няма информация за други пострадали.
Амер Хлехел: Палестинците и израелците трябва да имат една държава
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Европейците не ни интересуват! До дни САЩ се договарят с Русия за мир в Украйна, пише Politico
Русия всячески иска войната да продължи
Европейците не ни интересуват! До дни САЩ се договарят с Русия за мир в Украйна, пише Politico
Европейците не ни интересуват! До дни САЩ се договарят с Русия за мир в Украйна, пише Politico