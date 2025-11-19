19-годишен шофьор катастрофира в центъра на София, откаран е в болница

19-годишен шофьор катастрофира в центъра на София

19-годишен шофьор катастрофира в центъра на София

Деветнадесетгодишен шофьор е катастрофирал на бул. "Тодор Александров" в центъра на София, предаде БТА. 

Младият шофьор е откаран за преглед в болница.

Няма информация за други пострадали.

