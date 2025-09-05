19-годишен шофьор блъсна дете с тротинетка в Разградско

19-годишен шофьор е блъснал 9-годишно момче, докато кара електрическа тротинетка в разградското село Мортагоново, предаде bTV.

Инцидентът е станал вчера вечерта около 22:50 часа.

Лекият автомобил, управляван от 19-годишно момче, навлязъл в кръстовище и отнел предимството на малолетния водач на индивидуално електрическо превозно средство.

Вследствие на удара тротинетката се е блъснала в предната дясна част на автомобила, а детето е паднало на земята.

Детето е транспортирано е в МБАЛ-Разград и настанено за лечение в „Хирургично отделение“ с фрактура на левия крак и мозъчно сътресение.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.