18-годишен шофьор катастрофира край Котел - отне живота на двама младежи

Момиче на 17 години и 20-годишен младеж са загинали в катастрофа край Котел, а други двама са ранени, предаде bTV.
Инцидентът се е случил в 20 минути след 02.00 часа на километър 45 по второкласния път в посока от село Градец към Котел.
Лек автомобил е бил управляван от 18-годишен шофьор от град Котел. С него е имало още трима пътници. Той е загубил управление над колата и е катастрофирал извън пътното платно.
Младият шофьор и момче на 18 години са откарани в болницата в Сливен.
Взети са кръвни проби на водача тази сутрин за установяване наличие на алкохол и наркотични вещества.
По случая е образувано досъдебно производство.
