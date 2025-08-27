18-годишен шофьор катастрофира край Котел - отне живота на двама младежи

OFFNews 27 август 2025 в 11:11 931 0
Снимката е илюстративна.

Снимка Getty Images
Снимката е илюстративна.

Момиче на 17 години и 20-годишен младеж са загинали в катастрофа край Котел, а други двама са ранени, предаде bTV.

Инцидентът се е случил в 20 минути след 02.00 часа на километър 45 по второкласния път в посока от село Градец към Котел.

Лек автомобил е бил управляван от 18-годишен шофьор от град Котел. С него е имало още трима пътници. Той е загубил управление над колата и е катастрофирал извън пътното платно.

Младият шофьор и момче на 18 години са откарани в болницата в Сливен.

Взети са кръвни проби на водача тази сутрин за установяване наличие на алкохол и наркотични вещества.

По случая е образувано досъдебно производство.

    X

