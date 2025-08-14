18-годишен с АТВ се вряза в деца и възрастни в Слънчев бряг. Дете и майка са с опасност за живота

18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в Слънчев бряг. Пострадали са три деца и трима възрастни. Ранените са настанени в бургаска болница, съобщи БНТ. Дете и майка са с опасност за живота, уточни БНР.

"Навлиза на тротоара и помита 4 или 5 човека, един от които е нашият служител. Ние като пристигнахме на мястото на произшествието той лежеше на земята. Това, което знаем до момента е, че е със счупен таз. Очакваме да излязат изследванията", заяви пред БНТ хотелиерът Стефан Смирнов.

"Когато пристигнахме на мястото на инцидента имаше млада жена в безсъзнание, три линейки бяха на местопроизшествието, малко дете, видима възраст 5,6-годишно и то в безсъзнание, още едно малко дете имаше. Наш колега, който беше премазан от това нещо. Гледката беше потресаваща", допълва колегата му Ивайло Димитров.

Настанени в реанимация са дете на 3, 6 години и неговата майка на 30 години. Те са най-тежко пострадалите от катастрофата, станала около 14 часа в Слънчев бряг на алея между хотелите „Олимп“ и „Мелия“, предаде БНР.

Пътният инцидент възниква непосредствено след наемането му от 18-годишен несебърлия, който по тегля по алеята. По неговите обяснения пред полицията, той установява липсата на спирачки. За да избегне сблъсъка с насрещно движещата се кола, водачът се отклонява на дясно и качвайки се на тротоара удря движещите се там туристи- семейство от Пловдив.

Бащата не е пострадал, но с тях са били и двете му племеннички на 6 и 12 години, които също са в болницата. Превозното средство блъска и 49-годишен служител от хотел "Мелия", като спира във фасадата на зданието.

Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни. Той е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.