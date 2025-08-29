18-годишен пиян и неправоспособен пловдивчанин се блъсна в оградни пана и опита да избяга

Пиян и неправоспособен 18-годишен младеж предизвика катастрофа с материални щети в Пловдив, предаде bTV.
Тази сутрин, след 5 ч., в полицията е постъпил сигнал за лек автомобил, който се блъснал в оградни пана в зоната на кръгово движение край Водната палата.
Насоченият незабавно към мястото автопатрул установил, че зад волана е бил 18-годишен тийнейджър, който направил опит да напусне местопроизшествието.
Младежът не е притежавал свидетелство за правоуправление, показва справка в регистрите на МВР.
Тестът му с дрегер отчел наличие на алкохол около 1,4 промила.
Той е отведен за срок до 24 часа в полицейския арест.
