18-годишен пиян и неправоспособен пловдивчанин се блъсна в оградни пана и опита да избяга

OFFNews 29 август 2025 в 13:47 204 0
Полиция.

Снимка Pixabay
Полиция.

Пиян и неправоспособен 18-годишен младеж предизвика катастрофа с материални щети в Пловдив, предаде bTV. 

Тази сутрин, след 5 ч., в полицията е постъпил сигнал за лек автомобил, който се блъснал в оградни пана в зоната на кръгово движение край Водната палата.

Насоченият незабавно към мястото автопатрул установил, че зад волана е бил 18-годишен тийнейджър, който направил опит да напусне местопроизшествието.

Младежът не е притежавал свидетелство за правоуправление, показва справка в регистрите на МВР.

Тестът му с дрегер отчел наличие на алкохол около 1,4 промила.

Той е отведен за срок до 24 часа в полицейския арест.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Ще пламне ли Сърбия? Подкаст с Димитър Бечев