16-годишно момче е с опасност за живота след катастрофа с мотор

Шестнайсетгодишно момче е с опасност за живота след тежък инцидент край Пловдив.

Нещастният случай е станал край язовир „Пясъчник“, където тийнейджърът без книжка паднал от управлявания от него нерегистриран кросов мотор. Младежът е настанен в критично състояние в пловдивска болница.

По случая е образувано досъдебно производство.

Преди дни тежък пътен инцидент затвори пътя Ямбол - село Чарган, при който на място загина моторист. През септември двамата мотористи загинаха край Бургас.

Тогава 29-годишен мъж, управлявал мотоциклет без регистрационни номера, не пропуска движещ се отдясно лек автомобил и се удря в него. А лек автомобил, управляван от 43-годишна бургазлийка, не спира на знак "Стоп" и отнемайки предимството, блъска мотоциклет, управляван от 34-годишен бургазлия.