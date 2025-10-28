16-годишно момче е с опасност за живота след катастрофа с мотор

Шестнайсетгодишно момче е с опасност за живота след тежък инцидент край Пловдив.
Нещастният случай е станал край язовир „Пясъчник“, където тийнейджърът без книжка паднал от управлявания от него нерегистриран кросов мотор. Младежът е настанен в критично състояние в пловдивска болница.
По случая е образувано досъдебно производство.
Преди дни тежък пътен инцидент затвори пътя Ямбол - село Чарган, при който на място загина моторист. През септември двамата мотористи загинаха край Бургас.
Тогава 29-годишен мъж, управлявал мотоциклет без регистрационни номера, не пропуска движещ се отдясно лек автомобил и се удря в него. А лек автомобил, управляван от 43-годишна бургазлийка, не спира на знак "Стоп" и отнемайки предимството, блъска мотоциклет, управляван от 34-годишен бургазлия.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
''Нова златна ера'': САЩ и Япония подписаха търговско споразумение
Културният министър най-после реагира за гей секс скандала с Росен Белов
БСП доби смелост: Вдигане на данъците и махане на плоския, въведен през 2008 г. от нейното правителство
БСП доби смелост: Вдигане на данъците и махане на плоския, въведен през 2008 г. от нейното правителство