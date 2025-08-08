16-годишен взе мотора на баща си, блъсна се в крава и загина

16-годишен без книжка загина с мотора на баща си на пътя между Велинград и село Кръстава, съобщиха от полицията.

Тийнейджърът се блъснал в крава на пътя снощи малко преди 23 часа.

Момчето от Кръстава взел мотоциклета на баща си и заедно със свой връстник излезли да се повозят. Движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, младежът се блъснал в животното.

В резултат на водачът на мотоциклета е починал на място. Екип на спешна помощ е транспортирал другия тийнейджър до МБАЛ-Велинград, където е настанен за лечение.

Води се разследване под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.