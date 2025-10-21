15-годишният, убил с нож връстник, скитал по улиците и крадял. Родителите му го неглижирали

Конфликтът между двамата 15-годишни младежи е започнал още пред търговския център, съобщиха от полицията, предаде бТВ.
„Във фаталната вечер конфликта е възникнал извън сградата на мола. Впоследствие влизат вътре, засичат се отново, напрежението ескалира и се стига до фаталния удар“, каза гл. инспектор Стефан Попов, началник на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“.
Задържаният младеж има няколко криминални регистрации.
„По наше предложение е бил е настанен в център от семеен тип в село Лесново, където той често е бягал, тъй като е бил неглижиран от родителите си, водил е предимно скитнически начин на живот“, обясни ст. инспектор Ваня Цонкова, отдел „Детска престъпност“, СДВР.
Заради крехката си възраст, ако бъде осъден, младежът може да получи до 5 години затвор. Затова вчера близки и познати на убитото момче излязоха на протест с искане за доживотна присъда за обвиняемия 15-годишен.
