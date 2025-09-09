12-годишно момче с опасност за живота след падане от тротинетка

12-годишно момче е с опасност за живота след падане от електрическа тротинетка, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал около 16:50 ч. на 6 септември на пътя от с. Ломци към с. Еленово. Момчето изгубило контрол над превозното средство и паднало на пътното платно.
То е настанено за лечение в МБАЛ - Търговище с фрактури на череп и ключица и с опасност за живота.
По случая се води разследване.
