12-годишно дете е ударено от ток на детска площадка

OFFNews 22 август 2025 в 14:47 4159 1
Детска площадка

Снимка Мария Иванова/Радио Варна
Тук се вижда стълбът, от който е пострадало момчето.

12-годишно момче е било ударено от ток на детска площадка в кв. "Младост" във Варна.

Инцидентът е станал около 20 ч. вчера на площадката до блок 115. 

Детето играло там с 10-годишния си брат. Облегнало се на електрически стълб и го ударил ток. Детето се разтресло и паднало на земята пред очите на своя брат.

Двете деца успели да се приберат вкъщи, където удареното от ток дете припаднало. Когато родителите повикали линейка, от телефон 112 ги посъветвали сами да закарат сина си в болница, след като имал изгаряния само по ръцете.

Детето е без опасност за живота и е настанено в болница за наблюдение.

Майката е дала показания в полицията и в интервю за Радио Варна казва, че най-вероятно ще съди общината, защото не иска да пострада и друго дете.

"Моето дете имаше късмет и се спаси, както казаха лекарите "по чудо", но може би друго дете няма да има този късмет. Или възрастен, кой знае?", казва Мария Иванова.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    542

    1

    Октим

    22.08 2025 в 15:12

    -0
    +2
    Ако могат и имат средства да съдят и говедата, които са ги накарали сами да закарат детето в болница, тъй като такива "съветници" другаде по света няма!
     
    X

    Проф. Слатински: Катастрофата на Русия е въпрос на време, надявам се да доживея света без нея