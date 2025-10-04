Маркуч от цистерна се откъсна и заля с вряла вода майка и бебето ѝ по време на разходка в Смолянско

Вряла минерална вода е нанесла изгаряния на жена и нейното едногодишно бебе в златоградското село Ерма река, след като маркуч от цистерна се е откъснал, предаде БТА.

Инцидентът е станал в началото на седмицата.

Майката, която е родена в селото, но от дълги години жител на столицата, и момченцето ѝ, се разхождали по улицата. По това време шофьор към спа хотел в Златоград е пълнил цистерната с минерална вода. Маркучът внезапно се откъснал и врялата вода с температура над 88 градуса е нанесла изгарания на майката и бебето.

По-тежко пострадала е майката, която има изгаряния от първа, втора и трета степен по тялото си. Сенникът на детската количка е предпазил бебето от сериозни изгаряния.

По думи на говорителя на Областната дирекция на МВР в Смолян Елена Стоилова, по случая е образувана проверка. 

Със заповед на кмета на Златоград е преустановено използването на минералната вода от сондажа в село Ерма река. 

Термалната вода от сондаж в село Ерма река извира от дълбочина 190 метра и е с температура между 88 и 90 градуса. Досега минералната вода се е ползвала безплатно от хотелите в Златоград, които я превозвали с цистерни.

