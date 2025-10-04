Маркуч от цистерна се откъсна и заля с вряла вода майка и бебето ѝ по време на разходка в Смолянско

Вряла минерална вода е нанесла изгаряния на жена и нейното едногодишно бебе в златоградското село Ерма река, след като маркуч от цистерна се е откъснал, предаде БТА.
Инцидентът е станал в началото на седмицата.
Майката, която е родена в селото, но от дълги години жител на столицата, и момченцето ѝ, се разхождали по улицата. По това време шофьор към спа хотел в Златоград е пълнил цистерната с минерална вода. Маркучът внезапно се откъснал и врялата вода с температура над 88 градуса е нанесла изгарания на майката и бебето.
По-тежко пострадала е майката, която има изгаряния от първа, втора и трета степен по тялото си. Сенникът на детската количка е предпазил бебето от сериозни изгаряния.
По думи на говорителя на Областната дирекция на МВР в Смолян Елена Стоилова, по случая е образувана проверка.
Със заповед на кмета на Златоград е преустановено използването на минералната вода от сондажа в село Ерма река.
Термалната вода от сондаж в село Ерма река извира от дълбочина 190 метра и е с температура между 88 и 90 градуса. Досега минералната вода се е ползвала безплатно от хотелите в Златоград, които я превозвали с цистерни.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тома Белев: 20 години в Елените е строено върху самата река
Групировката Хамас е готова за мир, заяви Бенямин Нетаняху
Гл. комисар Николай Николов: Застрояваме места, които не трябва да пипаме
Гл. комисар Николай Николов: Застрояваме места, които не трябва да пипаме