Инфлацията в еврозоната се ускорява

Инфлацията в еврозоната леко се повиши през август, достигайки 2,1%, сочат последните данни на европейската статистическа служба Евростат.

Базовата инфлация, която изключва по-волатилните категории като енергия, храни, алкохол и тютюневи изделия, остава стабилна – 2,3% за втори пореден месец. В сектора на услугите се отчита лек спад: от 3,2% през юли до 3,1% през август.

Със своите 2,1% общата инфлация остава само минимално над целта на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2%, което подхранва очакванията за запазване на паричната политика без промени. ЕЦБ вече остави без промяна основния си лихвен процент на равнище от 2% през юли, а анализаторите предвиждат, че централната банка ще потвърди тази позиция и на следващото заседание през септември.

Финансовите пазари реагираха с понижения. Еврото отслабна с 0,6% спрямо щатския долар и се търгуваше при курс от 1,1640. Паневропейският индекс Stoxx 600 също тръгна надолу, като във вторник сутринта отчете спад от 0,7%.

На фона на макроикономическите данни, вниманието остава насочено и към външнотърговските отношения. Подписаното в края на юли търговско споразумение между ЕС и САЩ временно отстрани несигурността около тарифната политика, макар че запазеното общо мито от 15% върху европейския износ към американския пазар все още буди опасения за възможен натиск върху икономическата активност.

Разнопосочна картина в отделните държави

По данни на Евростат най-значително поскъпване на годишна база през август е регистрирано в Естония (6,2%), Хърватия (4,6%) и Словакия (4,4%). В противоположния край на спектъра са държави като Франция (0,8%), Италия (1,7%) и Ирландия (1,8%), където инфлацията остава сред най-ниските в еврозоната.

Особен случай е Кипър, където се отчита намаление на потребителските цени – дефлация от 0,8% на годишна база.

Според предварителните данни на Евростат, публикувани в края на юли, икономиката на еврозоната е отчела минимален растеж от 0,1% през второто тримесечие на годината спрямо предходните три месеца. Това подсказва, че макар инфлационният натиск да остава относително ограничен, икономическото възстановяване продължава да бъде крехко и уязвимо към външни шокове.