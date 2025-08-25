Жилищните кредити са нараснали с 27%

Кредитната активност в страната продължава да се разширява, показват данните на Българската народна банка (БНБ) за юли.

Най-силен ръст се отчита при жилищните кредити, които в края на месеца достигат 29,599 млрд. лева. Това представлява годишно увеличение от 27,4%, спрямо юли 2024 г., като през юни 2025 г. годишният темп на растеж е бил 26,8%.

Увеличение има и при потребителските заеми. Те възлизат на 20,484 млрд. лева и нарастват с 13,6% на годишна база, след като месец по-рано ръстът е бил 14%.

Другите кредити също показват значителна динамика – в края на юли техният обем е 524,6 млн. лева, което е с 21,4% повече спрямо година по-рано. За сравнение, през юни увеличението е било 26%.

Кредитите за работодатели и самонаети лица възлизат на 544,2 млн. лева и отбелязват ръст от 13,2% на годишна база. През юни 2025 г. обаче годишното повишение е било по-високо – 17,9%.

При финансовите предприятия също се наблюдава нарастване. Отпуснатите им кредити достигат 8,999 млрд. лева или 4,1% от БВП. На годишна база това е увеличение от 12%, като през юни темпът е бил сходен – 11,7%.

Заемите за нефинансовите предприятия продължават да се увеличават, макар и с по-умерен темп. В края на юли 2025 г. техният обем е 50,444 млрд. лева, което представлява 23% от БВП и годишен ръст от 8,6%. Месец по-рано ръстът е бил 8,8%.

Висока динамика се отчита и при заемите за домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата. Те възлизат на 52,000 млрд. лева или 23,7% от БВП, като на годишна база се увеличават с 20,9%. През юни 2025 г. темпът на растеж е бил 20,8%.