Влизат в сила строги изисквания за имотите с краткосрочен наем в Гърция

От 1 октомври в Гърция влизат в сила строги разпоредби, които регулират имотите, които се отдават под наем краткосрочно (обикновено на туристи чрез платформи от типа на "Еърбиенби" (Airbnb), съобщава БТА.
"Свършват дните, в които всеки, който искаше да допълни дохода си, превръщаше за една нощ каквато руина има под ръка (складови помещения, мазета) в „жилище кукличка“, както пише в обявата си“, коментира "Скай".
Според новите изисквания имотът за краткосрочен наем трябва да бъде предназначен да изпълнява основната функция на сградата, т.е. да е жилищен. Такива помещения са спални, дневни, кухни, кабинети. Те трябва да имат светла височина от поне 2,5 м.
Не могат да се отдават с краткосрочен наем проходи, коридори, преддверия, стълбища, санитарни помещения, работилници, складове, гаражи или помещения за отглеждане на животни.
Освен това имотът трябва да е законен, т.е. да разполага с разрешение за строеж и да е урегулиран според градоустройственото законодателство.
Правилата регламентират подробно също така изискванията за осветлението на помещенията, за климатизацията им, противопожарните изисквания.
Собствениците на имотите са длъжни да разполагат за тях и със застраховка гражданска отговорност. Те трябва да осигурят на наемателите си освен това аптечка и телефонен указател с телефони за спешни случаи.
Глобата за нарушителите е 5000 евро. При повторно нарушение тя се удвоява и достига 10 хиляди евро, а от третото нарушение размерът ѝ става 20 хиляди евро.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Елена Зеленска: Срещнах се с Мелания. Говорихме си за защитата на децата
Силяновска пред ООН: В договора с България няма разпоредби за конституционни промени
ЕЦБ с безпрецедентен апел: Дръжте пари в брой у дома, за да сте подготвени за големи кризи
Европейски дипломати предупредиха Кремъл за готовност руските самолети във въздуха на НАТО да бъдат сваляни