ВяЕЦ Св. Никола и ТЕЦ AES Гълъбово произведоха през октомври електроенергия, колкото за над 1 100 000 домакинства

Вятърен парк „Свети Никола“ и ТЕЦ AES Гълъбово произведоха през октомври електроенергия, достатъчна да задоволи средното месечно потребление на над 1 100 000 български домакинства.

През най-студения месец октомври за последните 4 години по данни на НИМХ, двете централи са осигурили за българските потребители над 313 374 MWh електроенергия. Това представлява 10% от общото потребление за месеца в страната, което означава, че всеки десети киловатчас електроенергия у нас през октомври е осигурен от мощностите на AES България. Нещо повече – потреблението през отминалия месец октомври в страната е най-високото за последните 6 години.

Турбините на най-големия вятърен парк в страната ВяЕЦ „Свети Никола“ генерираха през октомври 22 761 MWh устойчива електроенергия. Енергия, родена от природата, която дава светлина и топлина на хиляди български домове. Всеки завихрен от морския бриз мегаватчас е стъпка към по-устойчиво бъдеще за България.

За същия период най-високотехнологичната въглищна централа в България ТЕЦ AES Гълъбово произведе 290 613 MWh електроенергия от български енергиен ресурс. Това е най-високото производство за месец октомври, което реализира централата от 2021 г. насам. ТЕЦ AES Гълъбово е най-гъвкавата въглищна централа в България и благодарение на своята маневреност предоставя на ЕСО редица системни услуги за управление на електроенергийната мрежа на страната.

AES е най-големият инвеститор в енергийния сектор в България. Компанията е собственик и оператор на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ AES Гълъбово и е мажоритарен собственик и оператор на най-големия в страната ветроенергиен парк – „Свети Никола”, край Каварна.