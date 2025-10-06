Тристранният съвет отново не постигна съгласие за минималната заплата

Националния съвет за тристранно сътрудничество отново не постигна съгласие за размера на минималната работна заплата за догодина. Проектът на правителствено постановление предвижда от 1-ви януари догодина тя да стане 1213 лева, или 620,20 евро, вместо досегашните 1077 лева.

Асоциацията на индустриалния капитал и Българската стопанска камара настояват минималната заплата да не се увеличава от 1-ви януари 2026 г.

Председателят на Асоциацията Румен Радев заяви, че минималната заплата е нараснала изпреварващо през последните три години и надвишава значително обективните икономически показатели.

И четирите работодателски организации в тристранния съвет искат да се преразгледа заложения в Кодекса на труда механизъм за определяне на минималната заплата като 50 процента от средната за период от 12 месеца.

КНСБ и КТ "Подкрепа" подкрепиха новата минимална работна заплата за догодина.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров настоя занапред тя, както и всички доходи в страната, да се обвържат с друг измерител, а именно - със заплата за издръжка.