Свободните работни места в ЕС намаляват през второто тримесечие

Свободните работни места в Европейския съюз през второто тримесечие на 2024 г. са представлявали 2,1% от всички позиции. Това показват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес. Показателят отбелязва спад от 0,1% спрямо първото тримесечие.

В рамките на еврозоната делът на вакантните позиции също е намалял – от 2,4% в началото на годината до 2,2% в периода април–юни.

За сравнение, година по-рано – през второто тримесечие на 2023 г. – свободните работни места са били 2,4% в ЕС и 2,6% в еврозоната.

По страни-членки най-висок дял на свободни позиции през отчетния период е регистриран в Нидерландия (4,2%), следвана от Белгия (3,9%), Австрия (3,4%), Кипър (3,3%) и Малта (3,2%).

В другия край на класацията са Румъния (0,6%), Полша и Испания (0,8%), както и България (0,9%).

Сравнението със същия период на предходната година показва, че делът на свободните работни места се е увеличил в 5 държави. В три държави е останал без промяна, а в 19 е намалял.

Ръст е отчетен в Кипър (0,3%), Литва и Малта (0,2%), както и в България и Естония (0,1%). Най-съществено свиване се наблюдава в Гърция (-0,9%), Финландия (-0,7%), както и в Германия и Австрия (-0,6%).