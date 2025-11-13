СОС отпусна 4,8 млн. лв. за нови 182 служители в завода за боклук

Столичният общински съвет прие доклада на зам.-кмета по екологията Надежда Бобчева, с което отпусна 4,8 млн. лв. за назначаването на нови 182 служители в Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) и предоставянето на нова техника. Докладът беше подкрепен от 41 общински съветници, нямаше против, а шестима се въздържаха.

С отпуснатите средства служителите на завода за боклук ще нараснат от 307 до 479, ще има промени в структурата на предприятието, ще бъдат осигурени и нови технологии.

Целта е повишаване на капацитета и ефективността на дейностите по третиране и оползотворяване на отпадъците в София.

В залата кметът Васил Терзиев заяви, че общината иска да развие собствен капацитет за почистване в една от столичните зони, като приоритетно се обсъжда зона 3.

„Идеалният вариант за нас би бил зона 3, но трябва сравнително бързо да имаме решение кой ще почиства. Важно е също да се намери устойчиво решение за район „Люлин“, където почистването в момента се извършва от СПТО“, каза Терзиев, цитиран от БТА.

Той уточни, че развитието на капацитета на общинското дружество „Софекострой“ е от решаващо значение за поемане на нови зони и за осигуряване на стабилност в системата за чистота. По думите му, ако не бъде избрана зона 3, общината може да възложи дейностите на друга зона, чиито договори изтичат през следващите месеци.

Кметът допълни, че част от новия капацитет на СПТО ще се използва както за кризисни ситуации, така и за разширяване на разделното събиране на отпадъци.