Шоковото вдигане на таксите, събирани от БАБХ, ще доведе до взрив на цените на храните

Обявеното намерение за шоково увеличение на държавните такси, събирани от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), ще доведе до взрив в цените на храните и напитките и ще постави бизнеса в изключително неизгодна позиция спрямо конкурентите в региона.

Около това становище се обединиха представители на засегнатите сектори - изпълнителният директор на Асоциацията на месопреработвателите в България Диляна Попова, председателят на УС на Съюза на птицевъдите Ивайло Гълъбов и шефът на Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи Тодор Стойков пред Нова тв.

Новата тарифа на БАБХ предвижда драстично увеличение на таксите за официален контрол по цялата верига. Диляна Попова даде конкретни примери от месопреработвателния сектор:

• Таксата за предкланичен преглед на прасе над 25 кг скача двойно – от 2 лв. на 4 лв.

• Таксата за издаване на ветеринарно свидетелство за живи животни (говеда и свине), която досега е била съответно 0,60 лв. и 0,25 лв., се променя на еднократна такса от 10 лв. за документа плюс по 1 лв. за всяко животно.

Увеличенията засягат цялата хранителна верига. Ивайло Гълъбов посочи, че при износ на камион с разплодни яйца за Румъния ветеринарната такса ще се изравни със стойността на самия транспорт.

Според производителите пазарът е този, който определя цените, а не техните разходи. В условията на общ европейски пазар българският бизнес не може да си позволи да прехвърли тези увеличения върху крайните цени, защото ще стане неконкурентоспособен.

"Пазарът не го интересува какви са нашите разходи, не го интересува каква е цената на енергията в България, не го интересува какви са таксите, не го интересува какви са данъците", заяви Ивайло Гълъбов.

И допълни, че пазарът на яйца, например, се влияе много повече от Германия с нейните 40 милиона кокошки, отколкото от България с 4 милиона.

Това означава, че разходът ще бъде поет основно от производителите, което ще намали тяхната печалба и ще застраши дейността им. Но представителите на бизнеса признаха, че този натиск неминуемо ще се отрази и върху крайния потребител. Те са категорични, че новата тарифа е подготвена без диалог и без ясна икономическа обосновка защо увеличенията са толкова големи.

Основният проблем, според тях, е начинът на финансиране на БАБХ. Дейностите на агенцията са недофинансирани, но решението не е в събирането на все по-високи такси от бизнеса, които отиват в държавния бюджет, а не целево за дейността на агенцията.