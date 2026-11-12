Шефът на овощарите Живка Гроздева: Нямаме напояване, административната тежест непрестанно расте

Административната тежест, за която всяка година чуваме поне веднъж, че ще бъде намалена, непрестанно се увеличава, заяви председателят на Асоциация на овощарите в България Живка Гроздева във форум организиран от Сдружението за модерна търговия (СМТ).

По нейни думи още един проблем, който пречи на производството в страната, е липсата на напоителни системи.

"Напоителни системи покриват може би 1/6 или 1/7 от площта на страната. Тоест всички останали, извън тази малка част, се спасяват сами. Проблемът идва обаче и оттам, че ползваме основно повърхностни водоизточници и язовири, които в последните години само се изпразват", обясни Гроздева.

Тя добави, че без напояване производителите не може да имат предвидимост, което пречи на търговските взаимоотношения. Гроздева заяви, че производителите са изградили инфраструктура на територията на страната в самите стопанства.

"Липсата на работници е много, много сериозна, защото в туристическия бранш казват, че не могат да намерят работници, но става въпрос за хотелите, за затворено пространство. А ние на полето? На 40 градуса в жегата, можем да си представим колко желащи намираме", добави председателката.

Изпълнителният директор на Била България Албена Георгиева заяви, че извънредните проверки по различни обекти на веригата водят до голяма административна тежест, която

изкривява бизнес модела.

"Това са допълнителни часове, труд, допълнителни хора, които се наемат да обработват цялата тази информация, която се иска от най-различните институции, с които в момента работим. Вижте, проверки винаги сме имали и ще имаме и това е най-нормалното нещо на света", уточни Георгиева.

Тя заяви, че органите, които ги проверяват, не идват един по един, а заедно, като нямат добра координация. По нейни думи тази тежест струва повече пари.

Заместник-председателят на Българската стопанска камара Станислав Попдончев заяви, че глобите са се завишили през последната година. По негови думи инфлацията не е разумно обяснение за това, а големината на санкциите трябва да се решава според вида на нарушението.

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