Шефът на ''Джей Пи Морган Чейс'' предупреждава за риск от корекция на фондовия пазар в САЩ

Главният изпълнителен директор на "Джей Пи Морган Чейс" (JPMorgan Chase) Джейми Даймън предупреди за повишен риск от значителна корекция на американския фондов пазар през идните шест месеца до две години, информира Би Би Си, цитирана от БТА.

"Притеснявам се много повече за това, отколкото другите", каза Даймън, добавяйки, че има "редица неща", създаващи атмосфера на несигурност, посочвайки рискови фактори, включително геополитическо напрежение, бюджетните разходи и глобалната ремилитаризация.

"Всичко това поражда много проблеми, на които не знаем как да отговорим", каза той пред в интервю за Би Би Си, подчертавайки, че американският фондов пазар е изправен пред повишен риск от прегряване.

Даймън изрази също и умерена загриженост относно инфлацията, но остава уверен в независимостта на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ въпреки критиките от администрацията на президента Доналд Тръмп към президента Джером Пауъл.

Даймън изрази миналия месец предпазливост относно икономическите перспективи на САЩ, предупреждавайки, че пълното въздействие на митата, имиграцията, геополитиката и данъчната и разходната политика на президента Доналд Тръмп не може да бъде прогнозирано със сигурност поради дългосрочните им цикли.