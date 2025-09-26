САЩ най-накрая налагат санкции на сръбската петролна компания, собственост на Газпром

Чакат ни тежки времена и тежка зима, предупреди президентът Александър Вучич

OFFNews 26 септември 2025 в 08:37 1430 3
Сръбският президент Александър Вучич

Снимка БГНЕС
Сръбският президент Александър Вучич.

След петкратно отлагане от началото на годината досега Съединените щати налагат санкции на компанията NIS - Нафтна индустрија Србије - заради мажоритарния дял в нея на руската компания "Газпром".

За това съобщи сръбският президент Александър Вучич в Ню Йорк, където е за участие в годишния дебат на Общото събрание на ООН и след среща с представители на администрацията на Доналд Тръмп.

NIS е собственик на единствената рафинерия в Сърбия - в Панчево - и държавният дял в компанията е само 29,9 на сто. Санкциите ще влязат в сила на 1 октомври и Вучич предупреди сънародниците си, че може да се почувства недостиг и да спре изплащането на заплати на служителите на NIS, защото никоя банка няма да иска да работи с руснаците под риска от санкции:

"Нека видим все пак, да почакаме. Може да се случи някое чудо до 1 октомври. Но ни чакат тежки времена и тежка зима. Ще дадем всичко от себе си, за да е топла зимата за гражданите, за домовете им, и да не се тревожат как ще си зареждат автомобилите", коментира сръбския държавен глава.

Според Вучич Сърбия е косвена жертва на отношенията между Запада и Русия и затова ще си плати скъпо.

    4040

    3

    p.s.

    26.09 2025 в 09:08

    -0
    +1
    Има си приказка на два стола се пада лошо ...

    Те братята РуZZнаци ще ви помогнат да си купувате РуZZки газ през Балакански Паток, ама да не се учудите догодина като и това спре.

    4246

    2

    БотоксПутю

    26.09 2025 в 09:05

    -0
    +1
    Пак ще има цистерни с гориво от България към Сърбия. Като по време на войната в бивша Югославия през 90-те.

    142

    1

    Октим

    26.09 2025 в 08:56

    -0
    +5
    Ама на Сърбия! На руzzките изроди не смеят и "копче" да кажат ...
     
