След петкратно отлагане от началото на годината досега Съединените щати налагат санкции на компанията NIS - Нафтна индустрија Србије - заради мажоритарния дял в нея на руската компания "Газпром".
За това съобщи сръбският президент Александър Вучич в Ню Йорк, където е за участие в годишния дебат на Общото събрание на ООН и след среща с представители на администрацията на Доналд Тръмп.
NIS е собственик на единствената рафинерия в Сърбия - в Панчево - и държавният дял в компанията е само 29,9 на сто. Санкциите ще влязат в сила на 1 октомври и Вучич предупреди сънародниците си, че може да се почувства недостиг и да спре изплащането на заплати на служителите на NIS, защото никоя банка няма да иска да работи с руснаците под риска от санкции:
"Нека видим все пак, да почакаме. Може да се случи някое чудо до 1 октомври. Но ни чакат тежки времена и тежка зима. Ще дадем всичко от себе си, за да е топла зимата за гражданите, за домовете им, и да не се тревожат как ще си зареждат автомобилите", коментира сръбския държавен глава.
Според Вучич Сърбия е косвена жертва на отношенията между Запада и Русия и затова ще си плати скъпо.
4040
3
26.09 2025 в 09:08
Те братята РуZZнаци ще ви помогнат да си купувате РуZZки газ през Балакански Паток, ама да не се учудите догодина като и това спре.
4246
2
26.09 2025 в 09:05
142
1
26.09 2025 в 08:56
