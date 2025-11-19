Съдбата на AI бума на кантар: всички погледи са към резултатите на Nvidia

Инвеститорите на Уолстрийт очакват резултатите на Nvidia в сряда, които ще покажат дали опасенията за балон в компаниите за изкуствен интелект са преувеличени. След експлозивен ръст през последните три години нервността расте, а някои бизнес лидери предупреждават, че кръговите сделки между компании изкуствено надуват приходите, съобщава Ройтерс.

Големи инвеститори вече разпродадоха част от AI експозициите си. Фондът на Питър Тийл и SoftBank са излезли от Nvidia, докато Масайоши Сон пренасочва печалбите си към огромен залог на OpenAI. Това охлаждане притисна акциите на Nvidia – надолу със 7,9% през ноември, след колосален 1200-процентов скок за три години.

Въпреки опасенията, търсенето на чиповете на Nvidia остава силно, подкрепено от гиганти като Microsoft. Компанията вероятно ще отчете ръст на приходите над 56% до близо 55 млрд. долара, макар че трицифрените темпове се забавят.

Междувременно, инвеститорът Майкъл Бъри залага срещу Nvidia, като твърди, че облачните доставчици изкуствено надуват печалбите си, удължавайки живота на оборудването. Допълнително напрежение върху компанията оказват по-сложните нови системи и производствените разходи – прогнозата е коригираният брутен марж да спадне до 73,6%.

Инвеститорите следят и големите сделки – включително инвестицията от 100 млрд. долара в OpenAI и закупуването на дял в Intel за 5 млрд. долара, които ще натежат върху баланса на Nvidia.