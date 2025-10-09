Руската централна банка обвини властта в нарушение и заграбване на активи

Руската централна банка постанови, че държавата е нарушила правата на миноритарните акционери при някои конфискации на активи, направени заради войната в Украйна, която Владимир Путин започна през 2022 г., са съобщили източници пред Ройтерс.

Това е първи отговор от страна на руския елит на процеса на национализация.

На фона на конфронтацията със Запада заради украинския конфликт активи на стойност десетки милиарди долари, собственост на чуждестранни инвеститори и руски милиардери, са сменили собственика си, най-вече след като са били конфискувани от държавата.

Но сред части от руския елит има признаци на негативна реакция, особено сред пазарно ориентираните технократи, на които се приписва заслугата за спасяването на руската икономика от колапс на фона на най-строгите санкции, налагани някога на голяма икономика, отбелязва агенцията.

Бизнес ръководители и служители на централната банка и финансовото министерство поставят под въпрос това, което те определят като преминаване към командна структура от съветски тип, с мобилизиране на всички ресурси за постигане на военна победа над Украйна, са коментирали източниците.

Трима души, близки до централната банка и Московската фондова борса, са съобщили, че Moscow Exchange официално е подала жалба до централната банка за предполагаемото нарушение на закона от страна на правителството, след като мажоритарен дял в златодобивната компания UGC е бил конфискуван.

Въпреки че жалбата не поставя под въпрос самото изземване, централната банка постанови, че държавата не е отправила задължително предложение за изкупуване на акциите в публична компания и поиска от агенцията за държавна собственост да изпълни нареждането.

„Действията на държавата по случая с UGC подкопават последните остатъци от права на частна собственост в Русия“, посочва източник, запознат с дискусиите, пожелал анонимност.

Московската фондова борса и финансовото министерство са отказали коментар по въпроса.

Източникът посочва още, че държавата де факто е обезценила дяловете на частни инвеститори, които са закупили акции на свободния пазар и нямат връзка със съдебното дело срещу компанията, нито с предишния собственик милиардер Константин Струков.

„Предполагам, че когато се извършва национализация на собственост, законът не работи“, заявява Олег Кузмичев, частен инвеститор в акции на UGC.

Кой би купил акции след това?

UGC проведе едно от най-големите първични публични предлагания в Русия през 2023 г., позиционирайки се като сигурен залог за злато в бурни времена, когато чуждестранният капитал напусна Русия.

Около 10% от акциите на компанията се държат от руски индивидуални инвеститори.

„Как можете да убедите някого да купи акции след това? Дългосрочните вреди за икономиката от подобни действия далеч надхвърлят ползите от милиардите, които конфискуват“, каза източникът.

Адвокатът Карим Файзрахманов от Forward Legal потвърди пред Ройтерс, че руският закон за акционерните дружества изисква новите притежатели на дялове над 30% да направят оферта за изкупуване в рамките на 35 дни от промяната на собствеността, без изключения за държавата.

Руските власти са конфискували активи на стойност около 50 милиарда долара от началото на „специалната военна операция“ на Москва в Украйна, включително активите на напускащи западни компании като френския производител на храни Danone и датската пивоварна Carlsberg.

Освен западните активи, големи местни компании са сменяли собственика си въз основа на твърдения за корупция, предполагаеми нарушения на приватизацията или лошо управление.

Национализациите бележат най-голямото преразпределение на собствеността от 90-те години на миналия век, когато съветските държавни активи бяха разпродадени на частни инвеститори на изгодни цени.

Влияние върху фондовата борса

Стремежът към изземване на частна собственост досега не е срещал голяма вътрешна съпротива.

Но спорът около UGC изостри опасенията сред някои в Москва за това колко нови компании ще бъдат обявявани на публичните борси.

Сергей Швецов, председател на борда на Московската борса и бивш първи заместник-управител на централната банка, изрази рядка публична критика. Той каза, че начинът, по който руската държава се справя с публичните компании, допринася за така наречената „руска отстъпка“, която в комбинация с по-ниските лихвени проценти, оказва натиск върху руския фондов индекс, който е спаднал с около 30% от началото на 2022 г.

Ударни продажби

Въпреки това, според един от източниците, няма предвидени бюджетни средства за такова изкупуване, а дългите процедури по оценка и дю дилиджънс забавят приватизацията на иззетите активи.

Едно възможно решение би било бързата продажба на иззетите активи, като отговорността за изкупуването се прехвърли на новите собственици. Източниците добавиха, че нов указ на Путин за ускорени продажби на имущество трябва да помогне.

На следващия ден след публикуването на указа тайнствената медодобивна компания UMMC се очерта като вероятен купувач на иззетия дял в UGC, който финансовото министерство цели да продаде до края на октомври за 100 милиарда рубли (1,23 милиарда долара).

Първият зам.-председател на централната банка Владимир Чистюхин, който отговаря за финансовите пазари, подкрепи изказването на Швецов, предупреждавайки, че сегашният подход към правата на собственост ще отблъсне чуждестранните инвеститори дори след настъпването на мира в Украйна.