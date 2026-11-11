Ройтерс: Американските компании не искат да купуват руски дизел

Малко вероятно е американските компании да внасят руски дизел, докато танкер, пълен с горивото, престоява край източното крайбрежие на САЩ, предава Ройтерс.

Според експерти банките вероятно ще се въздържат от финансиране на американски сделки за руски дизел. Експертите посочват, че съществуват правни въпроси относно това дали отмяната на санкциите от страна на президента е достатъчна, за да позволи вноса, допълва Ройтерс.

Цената на дизела в САЩ в сряда е била 6,13 долара за галон по данни на Американската автомобилна асоциация (AAA). Цената е спад с 20 цента за галон спрямо 6,33 долара в деня, в който Тръмп отмени санкциите през октомври, но е увеличение с 63% спрямо 3,76 долара преди началото на американско-израелската война срещу Иран в края на февруари, показват данните на асоциацията.

През октомври Министерството на финансите на САЩ издаде генерален лиценз, позволяващ временно вноса на руски дизел. Десетки американски сенатори, сред тях и шестима републиканци, призоваха Тръмп да отмени споразумението. Те заявиха, че то помага на Русия да финансира атаките си срещу Украйна и не носи никаква полза за американците, предава още Ройтерс.

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