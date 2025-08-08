Разширяват интерконектора България - Гърция за да има повече газ за Украйна

Независимият преносен оператор ICGB, получи разрешение за строителство на Лот 1 от планирания проект за разширяване на капацитета на газовия интерконектор между България и Гърция от 3 на 5 млрд. куб. м/год, съобщиха от компанията.

Разрешението, издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, обхваща модернизирането на газомерната станция на българска територия, в близост до град Стара Загора.

Тази важна стъпка позволява на ICGB да продължи с процедурата по избор на изпълнител за инженеринг, доставки и строителство (EPC). След като бъде избран, изпълнителят ще бъде натоварен с инсталирането на допълнително оборудване за филтриране и предварително загряване на природния газ, както и с изграждането на линии за понижаване на налягането и измерване. Модернизацията по Лот 1 ще позволи на газоизмервателната станция при Стара Загора да поема по-големи обеми природен газ (до 5 млрд. куб. м/год.), като същевременно поддържа надеждна експлоатация и оперативна съвместимост.

Наред с този напредък, ръководството на ICGB активно участва в дискусии с финансови институции относно финансирането на проекта за разширяване на капацитета. Компанията наскоро стартира нов двугодишен цикъл на процеса на изследване на пазарния интерес към увеличаване на капацитета на газопровода.

Необвързващи оферти се очакват до началото на септември 2025 г., а фазата с обвързващи оферти е планирана за лятото на 2026 г.

След като бъде осигурен устойчив финансов план и акционерите на ICGB одобрят окончателното инвестиционно решение за проекта за разширение, строителните дейности по Лот 1 ще могат да стартират. Паралелно с подготовката на процедурите за Лот 1 се придвижва и документацията за Лот 2 (газоизмервателна станция при гръцкия град Комотини), за да се гарантира, че и двата обекта напредват в синхрон, в съответствие с общата стратегия за сключване на договори по проекта.

„Разрешителното за строителство на българска територия е още една стъпка напред в последователните усилия за реализация на проекта за разширение на интерконектора“, заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас. „ICGB е ангажирана с тази инициатива и е уверена в стратегическата полза на инфраструктурата за дългосрочната енергийна сигурност и интеграция в региона на Югоизточна Европа.“

Разширяването на газопровода IGB е ключова част от развитието на Вертикалния газов коридор, като подобрява достъпа до разнообразни източници, включително втечнен природен газ от гръцките терминали и газ от Азербайджан. От стартирането си през октомври 2022 г., IGB се превърна в надежден маршрут за доставки на природен газ за Югоизточна Европа. Модернизацията на инфраструктурата и разширението на капацитета за пренос ще затвърди още повече стратегическата роля на газопровода и ще осигури възможност за увеличени количества на доставките за българския пазар и други страни в региона. Това представлява ключова възможност и за доставки към Украйна благодарение на пряката свързаност на IGB с Трансбалканския газопровод и Трансадриатическия газопровод.

Газопроводът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) е опериран от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания DEPA International Projects S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison S.p.A (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД е собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB е свързван с гръцката национална газопреносна система (DESFA S.A.) и с Трансадриатическия газопровод (TAP AG) в района на гр. Комотини (Гърция), и с българската газопреносна система (Булгартрансгаз ЕАД) в района на гр. Стара Загора. Общата дължина на газопровода е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/год. в посока Гърция-България.