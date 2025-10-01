Райфайзен пак не успя да се раздели с бизнеса си в Русия

Австрийската Raiffeisen Bank International (RBI) отново не успя да продаде дял от дейността си в Русия, съобщава Ройтерс.

Банката е най-голямата западна финансова институция, която все още работи в страната, без да е засегната от санкции. Това я прави ключов канал за разплащания с Москва, включително при доставките на руски газ за Европа.

Руски официални лица са се противопоставили на сделката, тъй като продажба на дял на местен купувач би могла да доведе до налагане на санкции върху RBI, твърди един от източниците. Банката се стреми да реализира продажба именно на руски инвеститор, надявайки се да отблокира достъп до печалби за милиарди от бизнеса си там.

RBI е под силен натиск от САЩ и ЕС да свие дейността си заради войната в Украйна. Въпреки че постепенно намалява кредитирането, депозитите и плащанията в Русия, всяка сделка за продажба трябва да получи одобрение от местните власти. Говорител на банката потвърди, че се водят преговори, но не може да се посочи срок за приключването им, тъй като са необходими множество регулаторни разрешения.

Главният изпълнителен директор Йохан Щробл вече е правил няколко опита да излезе от руския пазар. И при последните си посещения в страната е търсил начин да реализира сделка, но без успех, твърдят източници. Руската централна банка отказа коментар.

Според запознати Москва има интерес RBI да остане, тъй като банката е важен канал за парични преводи към Европа. Ако попадне под западни санкции, това би затворило един от малкото останали пътища за плащания и би задълбочило изолацията на Русия.

Raiffeisen обработва транзакциите по газопровода „ТюркСтрийм“, който е единственият маршрут за доставки на руски газ към Европа. През първите осем месеца на годината по него са прехвърлени 11,5 млрд. кубични метра газ на стойност около 3,8 млрд. долара.

Макар и ограничени, плащания в евро все още се извършват от част от големите руски компании чрез RBI, уточняват източници. Според официалната позиция на банката, всички операции в Русия са под сериозни ограничения и се съобразяват с действащите санкции.