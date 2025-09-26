Почивките в ЕС поскъпват: България сред страните с най-голям ръст на цените

През август 2025 г. цената на пакетните почивки в Европейския съюз е нараснала с 2,5% спрямо същия месец година по-рано, сочат данните на Евростат.
Най-сериозно поскъпване се наблюдава при вътрешните пътувания, където увеличението достига 6,8%, докато международните пакетни оферти бележат по-умерен ръст от 1,6%.
Тенденцията е в съответствие с отчетеното още през май, когато цените бяха с 1,7% по-високи на годишна база. За сравнение, през 2024 г. и началото на 2025 г. подобни умерени стойности бяха изключение – под 7% останаха единствено през юли 2024 г. и март 2025 г.
Най-осезаемо увеличение през август е регистрирано в Естония, където пакетните почивки са поскъпнали с 39,5%. България заема второ място с ръст от 23%, следвана от Дания с 12%.
В същото време три държави от ЕС отчитат спад в цените на туристическите пакети. В Белгия те намаляват със 7%, в Швеция – с 5,6%, а в Испания – с 0,1%.
