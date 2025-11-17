НСИ: Инфлацията за октомври е 0,9%, а годишната е 5,3%. Най-много са поскъпнали дрехите и обувките

Националният статистически институт публикува изчисленията си за инфлацията и индексите на потребителските цени през октомври 2025 година.

Месечната инфлация е 0.9%, а годишната инфлация е 5.3%. Инфлацията е измерена чрез Индекса на потребителските цени (ИПЦ), като месечната инфлация се отнася за октомври 2025 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за октомври 2025 г. спрямо същия месец на предходната година, съобщават от НСИ.

През октомври 2025 г. спрямо предходния месец е регистрирано увеличение на цените в групите: „Облекло и обувки“ (7.1%), „Развлечения и култура“ (5.5%) и „Образование“ (1.1%). Регистрирано е намаление в групите: „Транспорт“ (-0.2%) и „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома“ (-0.2%).

Според изчисленията на НСИ по ИПЦ инфлацията от началото на годината (октомври 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 4.3%, а средногодишната инфлация за периода ноември 2024 - октомври 2025 г. спрямо периода ноември 2023 - октомври 2024 г. е 4.1%.

Месечна инфлация

През октомври 2025 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

„Облекло и обувки“ - увеличение със 7.1%;

„Развлечения и култура“ - увеличение с 5.5%;

„Образование“ - увеличение с 1.1%;

„Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ - увеличение с 0.5%;

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 0.3%;

„Здравеопазване“ - увеличение с 0.2%;

„Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.2%;

„Съобщения“ - увеличение с 0.1%;

„Разнообразни стоки и услуги“ - увеличение с 0.1%.

По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

„Транспорт“ - намаление с 0.2%;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома“ - намаление с 0.2%.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в група „Ресторанти и хотели“.

През месец октомври 2025 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: краставици - с 9.6%, пипер - с 5.8%, домати - с 5.2%, какао - с 4.7%, сладолед - с 3.8%, бира - с 3.7%, газирани напитки - с 2.7%, пресни зеленчукови подправки - с 2.4%, замразена риба - с 2.0%, сол - с 1.9%, извара - с 1.5%, яйца - с 1.2%, олио - с 1.2%, леща - с 1.0%, макаронени изделия - с 1.0%, чипс - с 0.7%, кафе - с 0.6%, хляб „Добруджа“ - с 0.4%, кисели млека - с 0.4%, прясна и охладена риба - с 0.3%, кашкавал - с 0.3%, зърнени закуски - с 0.3%, трайни колбаси - с 0.2%, захар - с 0.1%, и други.

Намалени са цените на следните хранителни продукти: зеле - с 9.2%, зрял лук - с 6.5%, грозде - с 5.0%, ябълки - с 4.5%, картофи - с 3.4%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 2.6%, гъби - с 2.3%, цитрусови и южни плодове - с 2.1%, месо от едър рогат добитък - с 1.2%, малотрайни колбаси - с 1.0%, ориз - с 0.9%, ракии - с 0.8%, млечни масла - с 0.6%, маслини - с 0.5%, вина - с 0.5%, маргарин - с 0.4%, месо от домашни птици - с 0.2%, мляно месо (кайма) - с 0.2%, пълномаслено прясно мляко - с 0.1%, сирене - с 0.1%, брашно - с 0.1%, оцет - с 0.1%, и други.

В групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените при: обувки - с 8.6%, облекло - с 6.6%, курсове за водачи на ЛТС - с 3.9%, бойлери - с 2.9%, климатици - с 2.2%, хладилници - с 1.8%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 1.6%, поддържане и ремонт на ЛТС - с 1.5%, пелети - с 1.3%, почистващи и дезинфекционни средства (течни препарати за почистване на дома) - с 1.3%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид - с 1.2%, градинарство - с 0.8%, кина и театри - с 0.7%, централно газоснабдяване - с 0.5%, услуги по обществено хранене - с 0.5%, пътнически транспорт с такси - с 0.4%, цигари - с 0.3%, цветарство - с 0.3%, продукти за лична хигиена - с 0.3%, дърва за отопление - с 0.2%, готварски печки - с 0.2%, прахосмукачки - с 0.2%, и други.

При нехранителните стоки и услуги е регистрирано намаление на цените при: международни полети - с 10.6%, услуги по краткосрочно настаняване - с 3.7%, прахове за пране - с 2.4%, телевизори - с 2.3%, принадлежности за ЛТС - с 1.7%, препарати за почистване на съдове - с 1.2%, бензин А100Н - с 0.9%, бензин А95Н - с 0.8%, перални, сушилни и съдомиялни машини - с 0.8%, мебели - с 0.5%, отоплителни уреди - с 0.5%, дизелово гориво - с 0.4%, метан за ЛТС - с 0.4%, козметични продукти - с 0.2%, и други.

Регистрирано е увеличение на цените при услугите на медицинските лаборатории - с 1.6%, лекарските услуги - с 1.1% и стоматологичните услуги - с 0.8%, а цените на лекарствата остават без промяна.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2022 г.) е 13.5%, а за последните пет години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2020 г.) е 41.5%.

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

През октомври 2025 г. месечната инфлация е 0.4%, а годишната инфлация за октомври 2025 г. спрямо октомври 2024 г. е 3.8%.

Инфлацията от началото на годината (октомври 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3.2%, а средногодишната инфлация за периода ноември 2024 - октомври 2025 г. спрямо периода ноември 2023 - октомври 2024 г. е 3.3%.

Месечна инфлация

Според ХИПЦ през октомври 2025 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

„Облекло и обувки“ - увеличение с 6.2%;

„Развлечения и култура“ - увеличение с 2.0%;

„Образование“ - увеличение с 1.1%;

„Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ - увеличение с 0.6%;

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 0.4%;

„Разнообразни стоки и услуги“ - увеличение с 0.3%;

„Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.2%;

„Здравеопазване“ - увеличение с 0.1%;

„Съобщения“ - увеличение с 0.1%.

По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

„Ресторанти и хотели“ - намаление с 1.1%;

„Транспорт“ - намаление с 0.7%.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в група „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома“.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2022 г.) е 12.2%, а за последните пет години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2020 г.) е 35.5%.

Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК)

Според индекса на цените за малката кошница през октомври 2025 г. е регистрирано увеличение с 0.4% на месечна база и увеличение с 5.2% от началото на годината.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: