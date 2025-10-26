Новите санкции за ''Лукойл'' ще влязат в сила след месец

Има месец, докато новите санкции за „Лукойл“ влязат в сила, ако междувременно не се случат промени в преговорите между САЩ и Русия. Това каза министърът на правосъдието Георги Георгиев в предаването "Интервюто" на БНТ. Санкционираните компании няма да могат да получават плащания по различни банкови сметки, обясни той.
Българската компания „Лукойл“, собственик на рафинерията в Бургас, и няколко други дъщерни дружества, са обхванати от санкциите, защото действителният им собственик е руската компания „Лукойл“, обясни министърът.
На въпрос можем ли да искаме отсрочка за санкциите на „Лукойл“, Георгиев обясни, че всеки случай е специфичен и решенията, който се търсят, са координирани с европейските ни партньори. Министърът подчерта, че е в диалог и с американската служба, която налага санкциите на Русия.
Той обясни, че след съвещание на Министерския съвет е станало ясно, че България има нужните горива, за да покрие потреблението си до края на годината.
Държавата има план в няколко стъпки, включващ проверка на наличните количества, въвеждане на сериозен мониторинг на случващото се и разписване на конкретни стъпки, добави Георгиев.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4246
1
26.10 2025 в 23:19
Атанасов за опасността от руска атака през язовир Искър: Там няма бараки, а масивни постройки на 11 декара
Рая Назарян: Радев копира Борисов от времето, когато той караше джипката. Явно му е фен
Кремъл тества ракетата ''Буревестник'', способна да носи ядрена глава: Минала 14 000 км и била във въздуха 15 часа
Проверка на школата на министъра на културата от ИТН заради обвинения в сексуално насилие актьор Росен Белов
Атанасов за опасността от руска атака през язовир Искър: Там няма бараки, а масивни постройки на 11 декара