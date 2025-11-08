Над 2 млн. души в частния сектор ще обеднеят, ако се приеме бюджетът за 2026 г., алармира Васил Велев

От 1996 година насам не сме имали по-лош бюджет от този, заяви председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пред "Дарик радио".

Над 2 милиона работещи българи в частния сектор, в икономиката, тези, които с данъците си пълнят бюджета, в резултат на този бюджет ще получат по-малко нетни доходи с този ръст на данък труд, коментира Велев.

Посочи, че това е най-голямата грешка на този бюджет, посочвайки че той е най-лошият за последните 30 години.

"Проектобюджетът на държавата за догодина е несправедлив към работещите хора, бърка им в джоба, вади от там едни 50-60 лв., от семейство - 100 месечно, и ги дава в увеличение на и без това много високите заплати в репресивния апарат. В сектор Сигурност, правосъдие, където и без това ние сме номер едно в ЕС по разходи за заплати като дял от БВП. Този бюджет взима 80 процента от работещите хора и дава на едни други 20 процента в бюджетната сфера, където и без това заплатите са изпреварили силно възможностите на икономиката", каза икономистът.

Според него настоящата ситуация ще доведе и до увеличаване на сивата икономика, въпреки заявките на управляващите.

По думите му безразборните и хаотични харчове, които се правят от управляващите, водят до увеличаване на сивата икономика. По повод планираното увеличение на данък дивидент Велев изтъкна, че това би увеличило сивия сектор и прогнозира отлив на инвеститори у нас:

"Сивият сектор се бори със сваляне на данъци, а не с вдигането им. Управляващите са загубили всякакво доверие. Не може да кажеш вчера и 5 години да го твърдиш: "Данъци няма да се вдигат", и днес да ги вдигаш. Не може да приемаш закон за 30 секунди, който е някакъв вид национализация и да твърдиш, че има сигурност на собствеността, че има правна сигурност. Ами кой да инвестира в такава държава?".

Икономистът каза, че от Асоциацията ще настояват да не се променят данъците, да се тръгне към оптимизиране на администрация, съдебна система, сектор Сигурност. "Ние имаме хиляди, десетки хиляди незаети щатни бройки във всички тези системи. Може да се започне с тяхното съкращаване", допълни Васил Велев.

По темата за това дали е възстановен тристранният диалога след бойкота на работодателските организации за заседанието на НСТС Велев заяви, че с такъв бюджет не вижда смисъл и полза да се влиза на обсъждане в тристранка.

"Ние започнахме да възстановяваме диалога, като проведохме среща с една от четирите партии, които управляват. Очевидно трябва да се проведат и с другите, заедно или поотделно, и да се обсъжда друг бюджет", коментира той.

Попитан дали ако следващата седмица се организира ново заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, АИКБ ще присъства или отново ще го бойкотира, Велев отговори, че това решение ще бъде взето от Управителният съвет.

"Аз бих препоръчал и настоял да не се влиза в такова заседание. Ще настояваме за преработка на бюджета", каза още Васил Велев.