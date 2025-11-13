Мултинационален фонд проявява интерес към активите на 'Лукойл'

Мултинационалният инвестиционен фонд "Карлайл", базиран в САЩ, проучва възможностите за покупка на чуждестранните активи на руския петролен гигант "Лукойл", съобщи Ройтерс. Агенцията се позовава на трима източници, запознати със ситуацията. Фондът е един от най-големите в света и управлява активи на стойност 474 милиарда долара.
САЩ наложи санкции срещу "Лукойл" като част от усилията си да накарат Кремъл да седне на масата за мирни преговори за Украйна. И блокира опита на нефтената компания да продаде активи на швейцарската "Гънвор" преди крайния срок 21 ноември.
"Лукойл" преработва около 2% от световния добив на петрол и вече заяви намеренията си да продаде международните си активи, оценени на около 22 милиарда долара през 2024 г.
"Карлайл" е в ранен стадий на проучване, посочва един от източниците.
Компанията обмисля да кандидатства за американски лиценз, който да ѝ позволи да закупи активите и след това да започне проверка на състоянието им, добави източникът. Той уточни, че е възможно и да се откаже.
Според друг източник "Карлайл" е уведомила "Лукойл" за намеренията си.
Засега и фондът, и нефтената компания са отказали коментар.
Десетилетия наред "Лукойл" е най-активният руски петролен гигант в чужбина, като помага на Москва да упражнява "мека" икономическа власт зад граница.
"Лукойл" притежава три рафинерии в Европа, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак и Мексико, Гана, Египет и Нигерия, както и стотици бензиностанции по целия свят, включително и в Съединените щати. Санкциите вече са нарушили операциите на "Лукойл" в Ирак, Финландия и България, припомня Ройтерс.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3028
1
13.11 2025 в 23:53
Тръмп иска разследване на връзките на Епстийн с Бил Клинтън
Грузия: Не сме се отказали от ЕС, Брюксел се изолира
САЩ издаде лиценз, който позволява преговори за възможна продажба на чуждестранните активи на ''Лукойл''
Великобритания разреши на Лукойл да продължи да работи до 14 февруари в България
Дейвид Ковърдейл се пенсионира (видео)