Мултинационален фонд проявява интерес към активите на 'Лукойл'

Мултинационалният инвестиционен фонд "Карлайл", базиран в САЩ, проучва възможностите за покупка на чуждестранните активи на руския петролен гигант "Лукойл", съобщи Ройтерс. Агенцията се позовава на трима източници, запознати със ситуацията. Фондът е един от най-големите в света и управлява активи на стойност 474 милиарда долара.

САЩ наложи санкции срещу "Лукойл" като част от усилията си да накарат Кремъл да седне на масата за мирни преговори за Украйна. И блокира опита на нефтената компания да продаде активи на швейцарската "Гънвор" преди крайния срок 21 ноември.

"Лукойл" преработва около 2% от световния добив на петрол и вече заяви намеренията си да продаде международните си активи, оценени на около 22 милиарда долара през 2024 г.

"Карлайл" е в ранен стадий на проучване, посочва един от източниците.

Компанията обмисля да кандидатства за американски лиценз, който да ѝ позволи да закупи активите и след това да започне проверка на състоянието им, добави източникът. Той уточни, че е възможно и да се откаже.

Според друг източник "Карлайл" е уведомила "Лукойл" за намеренията си.

Засега и фондът, и нефтената компания са отказали коментар.

Десетилетия наред "Лукойл" е най-активният руски петролен гигант в чужбина, като помага на Москва да упражнява "мека" икономическа власт зад граница.

"Лукойл" притежава три рафинерии в Европа, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак и Мексико, Гана, Египет и Нигерия, както и стотици бензиностанции по целия свят, включително и в Съединените щати. Санкциите вече са нарушили операциите на "Лукойл" в Ирак, Финландия и България, припомня Ройтерс.