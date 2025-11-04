МФ опря пистолет в лицето на бизнеса с ново изискване за отчитане на продажбите

От 1 януари всички фирми ще бъдат задължени да използват единствено одобрен от НАП софтуер за отчитане на продажбите. Новата тежест на финансовото министерство идва в момент, когато търговците вече са инвестирали за пренастройка на устройствата за работа и в левове, и в евро.
МФ оправдава новото изискване с пресичане на практиката оборотите да не се отчитат. Според ведомството на Теменужка Петкова това ще вкара в хазната около 320 млн. евро.
Депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев обаче предупреди, че така държавата поставя фирмите в невъзможност да изпълнят изискванията – особено производствени предприятия с множество търговски точки и големи ERP системи, за които е технически невъзможно да преработят всичко за месец.
"Току-що в проекта за бюджет управляващите опряха пистолет в лицето на бизнеса. Предлага се въвеждане на държавно одобрен софтуер за търговските обекти - СУПТО. Т.е. всички търговски обекти да инсталират за няколко седмици нов софтуер за отчитане на продажбите. Това е абсолютно невъзможно. Целта по-скоро е това да се използва за димка, за да минат другите безумия в този бюджет - вдигане на осигуровките и максималния осигурителен доход, данък дивидент и т.н.", написа Мирчев във Фейсбук.
Според него каквато и да е причината за появата на СУПТО, едно е сигурно - ако този бюджет бъде приет, ни чака дългова спирала, спъване на бизнеса по всякакъв начин и атака върху зараждащата се средна класа.
"Преди няколко месеца се видя, че актуализацията на касовите апарати не можа да влезе в срок и съответно НАП започнаха да си затварят очите, давайки допълнителни срокове. Особеното обаче е, че един касов апарат се актуализира с помощта на еднократна външна команда и сваляне на фърмуера през облачна услуга, което става автоматично и не изисква пряката намеса на сервизен инженер на място. Касовият апарат е автономна система, която е затворена и се поддържа в точно определен вид според правилата и одобрението на Българския институт по метрология. Там всичко става бързо и по утъпкана технология. И въпреки това имаше трудности, забавяне и продължени срокове", коментира още депутатът.
Мирчев обяснява, че СУПТО е много по-разнообразен и се актуализира често спрямо възникналите изисквания за нови процеси и бизнес модели. Но има дълъг процес на подготовка, адаптация и одобрение на софтуера спрямо изискванията, необходимо е той да бъде включен в някакъв регистър - съществуващ или нов - и последващото му внедряване. То може да стане само с помощта на дългосрочен процес на внедряване, който ще отнеме много повече време, усилия и ресурси. В най-добрия случай това е възможно за 12 месеца, смята Ивайло Мирчев.
По думите му всичко това поставя бизнеса пред опасността да бъде глобяван поради невъзможността да изпълни "безумните изисквания".
