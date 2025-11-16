Любомир Дацов за бюджет'2026: Дефицитите не се овладяват, дългът нараства

Бюджет 2026 допълнително стимулира негативни процеси и не подпомага икономиката за премахването на дисбалансите. Дефицитите не се овладяват, а дългът нараства дори с много повече, отколкото е нужно за финансиране на дефицитите.

Този коментар направи финансистът Любомир Дацов пред БНР.

"Има противоречие между това, което се нарича монетарна и фискална политика. Обикновено централните банкери говорят, че тези две политики трябва да вървят ръка за ръка. За съжаление в доста от европейските страни, не само в България има ясна изразена процикличност и фискалната политика и монетарната политика са противоположни", обясни членът на Фискалния съвет.

По думите му бюджетът за следващата година има същата структура, каквато е за тази година, затова трудно може да се каже, че има нещо различно като политика и тенденция в него.

"Затова и недостатъците на новия са и недостатъците на настоящия бюджет. ... Няма нито една област, в която да има обяснение защо няма заявени намерения за промени. Или поне автоматичните формули за увеличение на доходите за пет дни могат да бъдат прокарани промени в законите, ако са съгласни, че това е проблем в бюджета, пречи и че не е нормално бюджетът да се управлява по технически формули. ... Формули, които допълнително добавят растеж, не позволяват да има никаква политика", изтъкна Дацов.

По въпроса за нарастването на дълга посочи, че в момента Румъния е с относително нисък дълг - под критериите.

"Нямаше никакъв повод да има тази толкова остра бюджетна криза от гледна точка на дълга, но тя се получи. Другата държава със силно нарушени баланси е Унгария. Тези бюджетни кризи си имат своята цена и тя минава през лихвените плащания, които скачат неимоверно", обясни Любомир Дацов.

За разлика от финансиста вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров смята, че проектобюджетът за 2026 г. е "най-социалния за последните две десетилетия". И допълни, че именно усилията на левицата са осигурили ръст на доходите, увеличение на минималната работна заплата, повишаване на майчинството за втората година и силен пакет за децата и семействата.