Любомир Дацов: Този бюджет ще гръмне, сметките трябва да се правят според доходите на средната класа

Бюджетите през последните години трупат все по-голяма задлъжнялост. Няма буфери за подобна политика и до няколко години „ще гръмне“, прогнозира финансистът Любомир Дацов в интервю за bTV по повод проектобюджета за 2026 година.
По думите му без радикална промяна не може да се очаква намаляване на дефицита и инфлацията.
„Сред управляващите има хора, които знаят за какво става въпрос. За мен е странно, че няма дори минимално усилие за промяна на философията. Продължаваме вече пет или шест години да правим един и същ тип бюджет, с една и съща конструкция, с едни и същи разходи. Трябва да се взимат и непопулярни решения“, заяви Дацов.
Финансистът смята, че няма идея зад бюджета. Той подчерта, че определящи в страната са средната класа и според техните доходи трябва да се правят изчисленията.
„Богатите хора са собствениците, а не наемниците. Според мен държавата трябва да осигурява на всеки равен достъп до образование, здравеопазване, но никой от нас не е длъжен да плаща на друг, че няма капацитета. Разговорът е как да се стимулират хората, които движат икономиката на страната. Та тях не виждам стимул в бюджета. Бюджетът е движен от идеята за „сиромахомилството“, коментира той.
„За първи път ние ще имаме през следващата година свиване на икономиката, а се очакваше нещата да са по-добри. Ще се промени темпът на потреблението в икономиката. Ако заложените параметри в Бюджет 2026 се осъществят, вие ще плащате повече. Колкото сте по на светло и колкото сте по-отговорни към държавата, пак ще плащате повече – това са стимулите“, заяви Дацов.
Финансистът коментира, че за увеличените ставки хората не получават нищо в повече: „Според мен не е честно, ако вие сте изработили 100 лв., да получавате 200 лв. Бюджетът трябва да предоставя услуги, той не трябва да плаща заплати и пенсии“.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Борисов призна, че е преговарял да отпаднат санкциите по ''Магнитски''
Ивайло Мирчев: 5 млрд. лв. за 2026 г. не се виждат в проектобюджета
Ивелин Михайлов: Сложиха ми тоалетна хартия на вратата
Зохран Мамдани бе избран за кмет на Ню Йорк, загуба за републиканците и в Ню Джърси и Вирджиния