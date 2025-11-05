Любомир Дацов: Този бюджет ще гръмне, сметките трябва да се правят според доходите на средната класа

OFFNews 05 ноември 2025 в 09:19 857 0
Любомир Дацов

Снимка Сергей Антонов
Любомир Дацов, финансист

Бюджетите през последните години трупат все по-голяма задлъжнялост. Няма буфери за подобна политика и до няколко години „ще гръмне“, прогнозира финансистът Любомир Дацов в интервю за bTV по повод проектобюджета за 2026 година. 

По думите му без радикална промяна не може да се очаква намаляване на дефицита и инфлацията.

„Сред управляващите има хора, които знаят за какво става въпрос. За мен е странно, че няма дори минимално усилие за промяна на философията. Продължаваме вече пет или шест години да правим един и същ тип бюджет, с една и съща конструкция, с едни и същи разходи. Трябва да се взимат и непопулярни решения“, заяви Дацов.

Финансистът смята, че няма идея зад бюджета. Той подчерта, че определящи в страната са средната класа и според техните доходи трябва да се правят изчисленията.

„Богатите хора са собствениците, а не наемниците. Според мен държавата трябва да осигурява на всеки равен достъп до образование, здравеопазване, но никой от нас не е длъжен да плаща на друг, че няма капацитета. Разговорът е как да се стимулират хората, които движат икономиката на страната. Та тях не виждам стимул в бюджета. Бюджетът е движен от идеята за „сиромахомилството“, коментира той.

„За първи път ние ще имаме през следващата година свиване на икономиката, а се очакваше нещата да са по-добри. Ще се промени темпът на потреблението в икономиката. Ако заложените параметри в Бюджет 2026 се осъществят, вие ще плащате повече. Колкото сте по на светло и колкото сте по-отговорни към държавата, пак ще плащате повече – това са стимулите“, заяви Дацов.

Финансистът коментира, че за увеличените ставки хората не получават нищо в повече: „Според мен не е честно, ако вие сте изработили 100 лв., да получавате 200 лв. Бюджетът трябва да предоставя услуги, той не трябва да плаща заплати и пенсии“.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X
    allowfullscreen>

    Кметът на Лозенец отговори на главния архитект на София