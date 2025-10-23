КЗК става бухалка: Ще прави проверки на място при изготвянето на анализи и ще изисква трафични данни

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за защита на конкуренцията, внесени от управляващото мнозинство под претекста на препоръки от ОИСР. Всъщност с тях правомощията на КЗК главозамайващо се разширяват.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), начело с Росен Карадимов, получава право да прави проверки на място и когато изготвя своите секторни анализи.

До момента КЗК можеше да прави проверки на място, когато разследва потенциален картел, невярна реклама, злоупотреба с положение, нелоялни търговски практики при търговията с храни, както и при задълбочена проверка на концентрация.

Също така регулаторът вече ще може да изисква трафични данни от телекомите във връзка с IP адреса, който е обект на проверка. Досега те се съхраняваха за нуждите на националната сигурност, като подобни данни можеха да получат само службите, полицията и в извънредни случаи Антикорупционната комисия.

Забраната на нелоялни търговски практики при търговията с храни вече ще обхващат "всяко действие или бездействие на купувач в отношенията с доставчик във веригата за доставка на селскостопански и хранителни продукти, ако е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на доставчика".

По време на дебата в пленарната зала днес Явор Божанков от ПП-ДБ посочи, че това е юридически неясна дефиниция:

"Това е абсолютно неясна дефиниция! Представяте ли си колко широка дефиниция е това и как отваря вратата за произвол. Ако сега не ви изглежда сериозно - представете си един черен лебед пренарежда политическия ландшафт, тук има странно мнозинство - и това нещо му е в ръцете. Представяте ли си как може да използва това", попита депутатът.

До момента при нелоялна търговска практика при търговия с храни се предвиждаше максимална санкция до 300 000 лв. От днес КЗК вече ще може да глобява с до 10% от годишния оборот.

Поправките в закона минаха с гласовете на управляващото мнозинство - ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", БСП и "Има такъв народ".

При дебатите в пленарната зала Мартин Димитров от "Демократична България" заяви, че управляващото мнозинство дава на КЗК "свръхправомощия", които са обвързани с думата "съмнения".

Посочи, че вече при правенето на "секторен анализ" КЗК ще може да прави проверки на място, като не са посочени обективни критерии, по които ще се решава в кои случаи има подобна практика. По думите му проверка на място не изключва ходене по адресите на членовете на управителните органи на обекта на "анализ".

Мартин Димитров особеното значение на думата "съмнение" в изменения закон за КЗК.

"Като има съмнение, КЗК може да прави много неща. Например т.нар. "сall in" опция - шест месеца след дадена концентрация КЗК да я провери. Знаете ли по кой критерий - за съмнение."

По думите му КЗК са защитили това решение на ресорната комисия в парламента вчера с аргумента, че това е европейска практика. При европейската практика обаче са зададени конкретни критерии, на базата на които може да се прави подобна проверка. "Давате изключително големи правомощия на КЗК", предупреди депутатът от ПП-ДБ.

Даниел Лорер от "Продължаваме промяната" заяви, че промените превръщат КЗК в "истинска бухалка".