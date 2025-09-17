КНСБ: Сиренето и млякото поскъпват драстично по пътя до супермаркета

Драстични разлики между цените на едро и крайните цени в магазините, като в някои случаи за крайния потребител те скачат с над 100% спрямо тези на борсата отчита анализ на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).
Рекордьорите са сирената, краставиците, млечните продукти и киселото и прясното мляко, обяви в сутрешния блок на Нова тв заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ Виолета Иванова.
По думите ѝ най-фрапиращ пример са краставиците – техните цени се удвояват по веригата на доставка. По данни на КНСБ средната борсова цена е 1,60 лв., докато в търговската мрежа достигат до 3,30 лв. "Недостигът на родно производство, зависимостта от внос и нелоялните практики във веригата на доставка са част от причините за високите надценки", подчерта Иванова.
Друг показателен пример е сирене, което в магазин на самия производител струва 14 лв., а в голяма търговска верига се предлага за 24 лв. Това е разлика от 10 лв., при която няма обосновано логистично или производствено обяснение, изтъква анализът.
„Това, ако не е пример за изкуствено повишаване на цената, не знам какво е. Говорим за тип поведение, близко до картел – дори и да не е доказано юридически“, посочи Иванова.
Според КНСБ усещането за поскъпване при потребителите остава силно, въпреки че в летните месеци е отчетено леко задържане на средните цени. Причината е, че цените се задържат високи след стремглавото им нарастване в предходните години, без да има реално понижение.
Данните показват, че с една минимална работна заплата българинът може да си позволи едва 9 потребителски кошници със стоки от първа необходимост, докато в Германия с минимална заплата се купуват 33 такива. Това показва сериозно изоставане по отношение на покупателната способност.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
5005
2
17.09 2025 в 10:52
5129
1
17.09 2025 в 09:35
Карадимов: Еврото не е причина за поскъпване на храните, проблемът е в структурата на пазара
Пети вот на недоверие към правителството
Фон дер Лайен обеща на Тръмп ЕС да спре да купува руски газ
Пети вот на недоверие към правителството
Руски удари спряха влакове в Украйна, два дрона поразиха хотел в Краматорск
Израел започна сухопътната си операция в Газа